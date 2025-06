Abbadia Lariana incidente sulla Provinciale 72 | tre feriti gravi c’è una ragazza di 15 anni

Un tragico incidente ha scosso Abbadia Lariana, portando con sé la gravità di tre feriti, tra cui una ragazza di soli 15 anni. La Sp 72, arteria cruciale per il traffico locale, torna a essere teatro di eventi drammatici, evidenziando la necessità urgente di maggiore sicurezza stradale. In un’epoca in cui i giovani si spostano sempre più autonomamente, la vulnerabilità sulle strade è un tema che ci riguarda tutti. Rimaniamo aggiornati su questa situazione delicata.

Abbadia Lariana (Lecco), 2 giugno 2025 – Gravissimo incidente stradale ad Abbadia Lariana sulla Sp 72. Sono rimaste ferite almeno tre persone. Tra loro una una ragazzina di 15 anni, una donna di 49 anni e un'altra persona. L'incidente è successo nella serata di oggi, lunedì 2 giugno, lungo il tratto di provinciale rivierasca che attraversa il paese sula sponda orientale del lago di Como. Le persone coinvolte nello schianto viaggiavano su due moto e a bordo di un'auto. Ad Abbadia sono intervenuti i soccorritori di Areu con l'eliambulanza di Como, l'automedica e i volontari della Croce rossa di Lecco e di Galbiate del Soccorso degli alpini di Mandello del Lario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbadia Lariana, incidente sulla Provinciale 72: tre feriti gravi, c’è una ragazza di 15 anni

Cosa riportano altre fonti

