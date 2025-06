A Verona l' Indagine Istat sulle discriminazioni Benini | Partecipare significa contribuire a una società più inclusiva

A Verona, l'Indagine Istat sulle discriminazioni torna a far discutere. Partecipare significa contribuire a costruire una società più inclusiva, in linea con i crescenti movimenti di sensibilizzazione sui diritti civili. Un aspetto interessante? I risultati anonimi aiuteranno le amministrazioni a comprendere meglio le reali problematiche vissute dai cittadini. È un'opportunità unica per dare voce a chi solitamente rimane in silenzio e per promuovere cambiamenti significativi!

Il Comune di Verona ha annunciato il ritorno dell'Indagine Istat sulle discriminazioni che coinvolgerà un campione rappresentativo di 159 cittadine e cittadini. I dati raccolti, secondo quanto spiegato in una nota di Palazzo Barbieri, saranno poi aggregati in forma anonima e serviranno per la. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - A Verona l'Indagine Istat sulle discriminazioni. Benini: «Partecipare significa contribuire a una società più inclusiva»

Continua anche a Verona l'Indagine Istat sulle discriminazioni; Dal 3 giugno partono i rilevamenti faccia a faccia per completare l’indagine Istat sulle discriminazioni a Verona. 🔗Se ne parla anche su altri siti

