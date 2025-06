A Trecate torna la Color Fun

Sabato 7 settembre, Trecate si tinge di colore con la Color Fun! Un evento che unisce divertimento e comunità, in un percorso di 4 km dove il divertimento è garantito. Non perdere l’occasione di partecipare a una festa di colori, musica e animazione con un fantastico Color Party finale. In un’epoca in cui il benessere psicofisico è al centro delle nostre vite, eventi come questo ci ricordano l'importanza di divertirsi insieme!

A Trecate torna l'appuntamento con la Color Fun sabato 7 settembre. Ritrovo e ritiro kit partecipanti dalle ore 17 alle ore 18.30; partenza ore 19. Percorso di circa 4 km. Rientro libero in oratorio Color Party finale (dalle ore 20.30 musica e animazione con area ristoro). Per maggiori. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - A Trecate torna la "Color Fun"

