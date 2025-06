A Taranto il Toyota Green Rally dei Due Mari | la mobilità sostenible incontra il fascino dei percorsi di Puglia

A Taranto, il Toyota Green Rally dei Due Mari è pronto a rivoluzionare la mobilità sostenibile! Non si tratta di una sfida di velocità, ma di un affascinante percorso di precisione che celebra l'affidabilità delle tecnologie ibride. Questo evento non solo promuove la guida eco-friendly, ma mette in luce la bellezza paesaggistica della Puglia. Scopri come il futuro della mobilità può abbracciare la tradizione e il territorio!

Tarantini Time Quotidiano La città dei due mari si prepara ad accogliere un evento automobilistico inedito e coinvolgente e non sarà una gara di velocità, ma un percorso di precisione e regolarità, volto a valorizzare la guida sostenibile e l’affidabilità delle tecnologie ibride: il Toyota Green Rally dei Due Mari, in programma sabato 7 Giugno 2025 a partire dalle ore 9.00 è un evento speciale, promosso dalla famiglia Ciracì Automobili in collaborazione con Start Point, da svolgersi su tre tappe che abbracceranno storia urbana, centri storici e paesaggi rurali con arrivo finale a Masseria Camarda di Ceglie Messapica, vasta residenza di proprietà della leggenda dell’automobilismo Cesare Fiorio, storico direttore sportivo di Lancia Fiat e Ferrari, e centro di formazione di eccellenza del motorsport che richiama, ogni Autunno, i campioni mondiali rally nel Trofeo Fiorio Cup. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - A Taranto il “Toyota Green Rally dei Due Mari”: la mobilità sostenible incontra il fascino dei percorsi di Puglia

