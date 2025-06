A Spalato per rilanciare l’idea di un collegamento aereo e via al questionario che coinvolge i cittadini

A Spalato si accende l'idea di un nuovo collegamento aereo, un passo fondamentale per unire le comunità costiere del Mediterraneo. L'assessore alla Mobilità Adelchi Sulpizio e il presidente del Forum delle Città dell’Adriatico, Luigi Albore Mascia, hanno partecipato a un meeting internazionale che potrebbe trasformare il turismo e gli scambi commerciali nella regione. Un questionario coinvolgerà i cittadini: la loro voce è cruciale per il futuro della mobilità!

L'assessore comunale alla Mobilità Adelchi Sulpizio e il consigliere comunale Luigi Albore Mascia che è anche presidente del Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio hanno partecipato al meeting internazionale di Spalato organizzato nell'ambito del progetto Summa nato proprio per promuovere.

