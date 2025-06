A scuola di coraggio da Ayn Rand per non piegarsi mai

Scoprire il coraggio di Ayn Rand è un viaggio affascinante in un'epoca in cui la resilienza era fondamentale. In un mondo sempre più incline a esaltare la fragilità, le lettere di Berto Ricci, fondatore de «L’Universale», ci ricordano che la vera forza risiede nel combattere per le proprie idee. La raccolta, ricca di spunti provocatori, ci invita a riflettere: siamo pronti a resistere alle sfide del nostro tempo?

La scrittrice fuggita dall'U è un antidoto contro l'esaltazione dell'uomo fragile proposta da serie tv come «Maschi veri».. Esce una raccolta di lettere inviate ai genitori da Berto Ricci, fondatore de «L'Universale», stimato dal Duce ma anche dai suoi nemici. Prima di morire in guerra scriveva: «Non esistono esistenze facili e tranquille».. Lo speciale contiene due articoli..

