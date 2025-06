A Romentino la Fashion night | swap party e fashion market

Non perdere la Fashion Night di Romentino il 7 giugno! Un evento unico che unisce moda e sostenibilità con uno swap party e un fashion market. Le "Ragazze della Caritas" ti guideranno in laboratori affascinanti, dove scoprire i segreti delle tinture naturali e degli oli essenziali. Questo è il momento perfetto per riflettere su come possiamo rendere la moda un'esperienza più consapevole e responsabile. Partecipa e lasciati ispirare!

A Romentino appuntamento con la "Fashion night" il prossimo sabato 7 giugno organizzato dalle "Ragazze della Caritas" al Pio Occhetta. Ci saranno tre laboratori: tecniche tintoree, mistero e magia degli oli essenziali, consulto della matrice di nascita e delle energie sottili. Si parte. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - A Romentino la "Fashion night": swap party e fashion market

