A Roma le celebrazioni del 2 giugno Mattarella | Italia schierata con chi sostiene il diritto internazionale

Il 2 giugno, a Roma, le celebrazioni della Festa della Repubblica hanno avuto un forte messaggio di unità e impegno per il diritto internazionale. Il Presidente Mattarella, accompagnato dal ministro Crosetto, ha sottolineato l'importanza di difendere i valori democratici in un contesto globale incerto. In un momento in cui il mondo cerca stabilità, l'Italia si schiera con chi promuove la legalità e la giustizia internazionale. Un richiamo alla responsabilità collettiva!

AGI - Tradizionali celebrazioni del 2 giugno a Roma per la Festa della Repubblica. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è arrivato all' altare della Patria dove è stato accolto dalle note dell'inno di Mameli. A seguire la rassegna dei reparti, insieme al ministro Guido Crosetto. Insieme a Crosetto, Mattarella ha poi salutato i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. Dopo l'omaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al milite ignoto, e l'esecuzione del silenzio, le Frecce Tricolori hanno sorvolato il cielo sopra l'altare della patria. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Roma le celebrazioni del 2 giugno. Mattarella: "Italia schierata con chi sostiene il diritto internazionale"

Leggi anche Roma Città Aperta di Roberto Rossellini compie 80 anni: il programma delle celebrazioni - Il 4 giugno 2023 si apriranno le celebrazioni per l'80° anniversario di "Roma città aperta" di Roberto Rossellini, un'opera simbolo del Neorealismo italiano.

Ne parlano su altre fonti

Festa della Repubblica 2025: parata e Frecce tricolori nei cieli di Roma; 2 giugno 2025, tutti gli eventi in programma per la Festa della Repubblica; Eventi e attività per la Festa della Repubblica: cosa fare il 2 giugno a Roma; Festa della Repubblica 2025: programma completo della parata del 2 giugno a Roma. 🔗Approfondimenti da altre fonti

A Roma le celebrazioni del 2 giugno. Mattarella: "Italia schierata con chi sostiene il dir...

Come scrive msn.com: AGI - Tradizionali celebrazioni del 2 giugno a Roma. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all'altare della Patria dove è stato accolto dalle note dell'inno di Mameli. A seguire ...

2 giugno: Mattarella depone corona all'Altare della Patria

Riporta ansa.it: Con la deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria da parte del capo dello Stato, Sergio Mattarella, sono iniziate le celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica. (ANSA) ...

Festa della Repubblica, perché si festeggia il 2 giugno? La storia e il programma completo del 79esimo anniversario di oggi

Da msn.com: Il 2 giugno 1946 l’Italia abbandona la monarchia e diventa una Repubblica. Oggi, a 79 anni di distanza, si rinnova il ricordo di quel momento con celebrazioni ufficiali in tutta Italia, ...