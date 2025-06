A Riccione è già estate | musica arte motori e spiagge affollate nel primo weekend di giugno

Riccione accoglie l'estate con un weekend esplosivo di musica, arte e motori! Già a giugno, le spiagge si riempiono di vita e colori, rivelando la vera essenza della riviera romagnola. Questo è solo l’inizio di una stagione che promette di essere indimenticabile. Se c'è un momento per lasciarsi andare e godere delle bellezze del nostro Paese, è proprio adesso. Vuoi essere parte di questa magia? Non aspettare!

Un weekend di inizio estate che ha mostrato Riccione nel suo volto più autentico e radioso. Le belle giornate di sole, la voglia di stare insieme all'aria aperta, il profumo di salsedine e i giochi sulla sabbia hanno reso le spiagge protagoniste assolute, affollate da bagnanti e turisti.

Leggi anche Il centro di Riccione si sblinda in vista dell'estate. Arrivano i varchi Pilomat e le fioriere anti-sfondamento - In vista dell'estate, il centro di Riccione si blinda con l'installazione di varchi pilomat e fioriere antisfondamento.

