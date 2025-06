A quasi 80 anni nuota 10 chilometri in due giorni nelle fredde acque del lago

...questa volta la sua sfida è ancora più impressionante! A quasi 80 anni, Leo dimostra che la passione e la determinazione non conoscono età. In un periodo in cui il benessere fisico e mentale è al centro delle conversazioni, la sua storia ci ricorda l'importanza di mantenersi attivi e audaci. E chi lo sa? Forse il segreto della longevità è proprio nel coraggio di affrontare sfide impossibili!

A 80 anni nuota ancora fino a 5 chilometri alla volta, per due giorni di fila, senza muta né grasso, nelle acque del Lago di Como che in questo momento, complice la primavera tiepida, non arrivano a 15 gradi. Siamo certamente abituati alle imprese di Leo Callone, il "Caimano del Lario", ma. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - A quasi 80 anni nuota 10 chilometri in due giorni nelle fredde acque del lago

A quasi 90 anni record italiano di nuoto con la staffetta mista

Secondo ansa.it: A quasi 90 anni d'età Filiberto Bonduà ha conquistato ... attraverso i giudici di gara e la Federazione italiana nuoto se può trattarsi anche di record europeo o mondiale.

L'incredibile Nora Liello, stella del nuoto a quasi 92 anni

Scrive rainews.it: La napoletana Nora Liello ha quasi 92 anni e non ha mai smesso di nuotare. La sua storia è stata fonte di ispirazione per tanti campioni, a partire da Federica Pellegrini che ha voluto conoscerla ...