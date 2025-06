A Pietralata il bosco blocca ancora tutto ora Gualtieri chiede aiuto a Rocca sullo stadio

A Pietralata, il bosco continua a ostacolare il sogno dello stadio della Roma, portando Gualtieri a cercare supporto da Rocca. Questo nodo non è solo una questione locale: riflette il crescente dibattito sull’equilibrio tra sviluppo urbano e tutela ambientale. In un'epoca in cui il green è un valore aggiunto, la sfida diventa trovare una soluzione che soddisfi tutti. Riusciranno a mettere d'accordo natura e sport?

Incontro tra Comune di Roma e Regione Lazio sullo stadio della Roma. La vicenda del 'bosco di Pietralata', infatti, è tutt'altro che risolta. In corso riunioni per trovare una soluzione per procedere con gli abbattimenti degli alberi e completare gli scavi archeologici necessari per presentare il progetto definitivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche La disfida di Pietralata: è un bosco o uno stadio? - La Disfida di Pietralata, tra natura e sport, è un luogo che sorprende. A pochi passi dalla stazione Tiburtina, un bosco si nasconde dietro la scritta “W LO STADIO DELLA ROMA”.

