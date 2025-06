A Parigi morti e feriti per una partita Ma le banlieue sono già a casa nostra

Dopo la finale PSG-Inter, la tensione ha travolto Parigi e oltre: violenze e morti si inseriscono in un contesto europeo sempre più volatile. Le banlieue tornano a far discutere, mentre il dibattito sull'accoglienza si intensifica anche in Italia con le recenti scosse a Bolzano, Catania e Torino. Un momento cruciale per riflettere su come affrontare questa complessità sociale. Riusciremo a trovare un equilibrio?

Tre magrebini fuggono al posto di blocco, travolgono un’auto e uccidono il passeggero. Altre violenze a Bolzano, Catania e Torino. È iniziata così in Francia, dove si è scatenato l’inferno dopo Psg-Inter. I dem col referendum vogliono più accoglienza. Le toghe pure. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - A Parigi morti e feriti per una partita. Ma le banlieue sono già a casa nostra

Leggi anche Parigi, due morti e 559 arresti il bilancio degli scontri per la festa Champions - Parigi si è trasformata in un campo di battaglia durante i festeggiamenti per la Champions League, con un bilancio tragico di due morti e oltre 550 arresti.

