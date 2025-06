A Palermo in carcere finisce anche un bimbo di appena un mese Di Giacomo Spp | Caso non isolato

A Palermo, un caso che fa riflettere: un neonato di appena un mese finisce in carcere insieme alla madre, evidenziando una realtà drammatica. Questo episodio non è isolato, ma rappresenta una crisi più ampia nel sistema penitenziario italiano, dove mancano strutture adeguate per le detenute con figli. Le voci dei sindacati si levano forti, chiedendo cambiamenti urgenti. È tempo di affrontare una questione che coinvolge il futuro delle nuove generazioni.

Una bambina di appena un mese è reclusa nel carcere Pagliarelli di Palermo insieme alla madre detenuta. Una situazione definita “inaccettabile” dai sindacati CNPP, UGL e SPP, che denunciano la totale assenza in Sicilia di strutture idonee, come gli Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - A Palermo in carcere finisce anche un bimbo di appena un mese, Di Giacomo (Spp): "Caso non isolato"

