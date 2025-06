A Milano scatta l' allerta meteo | temporali in arrivo

A Milano, l'estate si tinge di grigio: lunedì 2 giugno, un'allerta gialla per temporali investe la città. Un fenomeno in linea con il trend climatico attuale, dove eventi meteo estremi stanno diventando sempre più frequenti. Preparati a possibili rovesci e venti intensi! Ricorda, i temporali possono portare frescura, ma anche imprevisti. Tieni d'occhio le previsioni e non farti cogliere impreparato!

Temporali a Milano. Lunedì 2 giugno scatta una nuova allerta meteo in città. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali: lo stato di attenzione durerà fino alle ore 14 di martedì 3 giugno.

