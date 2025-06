A Malta pioggia di multe a chi gira per strada in costume da bagno o con abbigliamento indecente

A Malta, il dibattito sulla decenza pubblica infiamma l'estate: 29 multe già inflitte a chi oserebbe girare in costume da bagno lontano dalla spiaggia. Un tema non nuovo, che rimanda a una più ampia riflessione sulla libertà individuale e il rispetto delle tradizioni locali. L'iniziativa di David Pace O'Shea, promotore di questa campagna, sottolinea un punto interessante: fino a che punto si può spingere la moda del beachwear? La discussione è appena iniziata!

Sono già 29 le persone sanzionate. Già lo scorso anno il dibattito si era riacceso per iniziativa di un abitante di Sliema, David Pace O'Shea, che aveva lanciato una campagna per scoraggiare l'uso del costume fuori dalle spiagge.

