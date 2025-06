A Linaro di Mercato Saraceno partono i lavori di adeguamento del ponte sulla Borello-Ranchio

A Linaro di Mercato Saraceno, si alza il sipario su un progetto che segna un passo importante verso la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture locali. Martedì iniziano i lavori di adeguamento del ponte sul fiume Borello, un intervento cruciale per garantire viabilità e prevenire rischi. Investire nelle strade è investire nel futuro: un trend in crescita che riflette l'attenzione crescente per le infrastrutture in tutta Italia. Non perdere i dettagli!

Martedì prenderanno il via i lavori di adeguamento delle barriere stradali e di manutenzione straordinaria delle pile e degli impalcati del ponte sul fiume Borello, situato al chilometro 8+440 della Provinciale 29 "Borello-Ranchio" a Linaro di Mercato Saraceno. L’investimento complessivo per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - A Linaro di Mercato Saraceno partono i lavori di adeguamento del ponte sulla "Borello-Ranchio"

