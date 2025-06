A Istanbul secondo round di colloqui Kiev | Pronti a passi importanti verso la pace

A Istanbul si svolge il secondo round di colloqui tra Kiev e i mediatori internazionali, un segnale chiaro della volontà di trovare un accordo duraturo. In un contesto globale segnato da tensioni crescenti, la ricerca di pace diventa cruciale. La disponibilità di Kiev a compiere "passi importanti" è un punto di svolta che potrebbe influenzare non solo l'Europa, ma il futuro delle relazioni internazionali. Restate sintonizzati per sviluppi decisivi!

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Istanbul secondo round di colloqui. Kiev: “Pronti a passi importanti verso la pace”

Cosa riportano altre fonti

A Istanbul le delegazioni di Mosca e Kiev per i colloqui. Starmer: “L’incursione di ieri prova che l’Ucraina non è stata sconfitta”

Secondo ilfattoquotidiano.it: Alla guida della delegazione ucraina c'è il ministro della Difesa, Rustem Umerov. Quella russa è capeggiata dal consigliere del Cremlino, Vladimir Medinsky. Il premier britannico commenta l'operazione ...

Colloqui di Istanbul tra Russia-Ucraina: le rigorose misure di sicurezza

Segnala msn.com: La sede dei colloqui di pace tra Kiev e Mosca. Le due parti sono ancora distanti su come porre fine alla guerra e i combattimenti si stanno intensificando ...

Ucraina-Russia, oggi i colloqui a Istanbul. Mosca non ferma gli attacchi: bombe e droni su tutto il paese

Lo riporta msn.com: L’incontro al Ciragan Palace e vedrà le due delegazioni, quella di Kiev e di Mosca, cercare di trovare un accordo per la fine della guerra ...