A Istanbul Kyiv riesce a ottenere dai russi solo un’altra intesa per uno scambio di prigionieri

A Istanbul, il secondo round di negoziati tra Russia e Ucraina si è concluso con un’altra intesa per uno scambio di prigionieri. Un passo importante, ma non sufficiente a placare le tensioni di un conflitto che continua a segnare la geopolitica europea. Mentre i leader cercano soluzioni pacifiche, la resilienza del popolo ucraino rimane in primo piano. Riusciranno le diplomazie a trasformare il dialogo in pace duratura? La speranza è l'ultimo a morire.

Oggi si è tenuto a Istanbul il secondo round di negoziati diretti tra Russia e Ucraina. Il giorno prima, il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Sbu) ha condotto una. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A Istanbul Kyiv riesce a ottenere dai russi solo un’altra intesa per uno scambio di prigionieri

Leggi anche Conclusi i colloqui a Istanbul, Kyiv: «Proposte di Mosca irricevibili» - I colloqui di pace tra Russia e Ucraina si sono conclusi a Istanbul senza significativi progressi. Le proposte avanzate da Mosca sono state giudicate irricevibili dalla delegazione ucraina.

Su questo argomento da altre fonti

A Istanbul Kyiv riesce a ottenere dai russi solo un'altra intesa per uno scambio di prigionieri

Scrive ilfoglio.it: Sulla risoluzione del conflitto non ci sono ancora progressi concreti. Oltre a uno scambio di prigionieri il secondo round di Istanbul si è concluso – come previsto – con un nulla di fatto. Solo quand ...

Conclusi i colloqui a Istanbul, Kyiv: «Proposte di Mosca irricevibili»

Segnala msn.com: La prima tranche delle trattative tra Russia e Ucraina tenutesi a Istanbul senza Zelensky e Putin ... Durante le discussioni, Kyiv ha fatto uso di un interprete, come riportano media ucraini.