A Grani Futuri il Pancotto Contest per costruire una nuova rotta turistica seguendo le tracce del pane

Scopri il Pancotto Contest, un evento imperdibile che trasforma il pane raffermo in un viaggio gastronomico tra le città identitarie della Puglia. Il 22 giugno, Altamura, Laterza, Guagnano e Monte Sant’Angelo si sfideranno per riscoprire tradizioni culinarie dimenticate, creando una rotta turistica unica nel suo genere. Un'occasione per immergersi nei sapori autentici e sostenere l’economia locale, mentre si celebra la cultura del pane. Non perdere questo delizioso appuntamento

Le città identitarie del pane della Puglia si incontreranno in occasione di Grani Futuri 2025 con il Pancotto Contest: domenica 22 giugno, il pane raffermo diventerà il principale ingrediente interpretato da vari comuni fra i quali Altamura, Laterza, Guagnano, Monte Sant’Angelo. L’economia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Grani Futuri il Pancotto Contest per costruire una nuova rotta turistica seguendo le tracce del pane

Torna "Grani Futuri" per trasmettere la cultura del pane buono

