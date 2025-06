A Giovanni Acampora il Premio Venezia per il Mare 2025

Giovanni Acampora ha conquistato il Premio Venezia per il Mare 2025, un traguardo che mette in luce l'importanza della sostenibilità nel settore nautico. In un periodo in cui il mondo guarda sempre più al mare come risorsa fondamentale, questo riconoscimento non è solo un onore personale, ma un invito a riflettere su come la politica e l'economia possano contribuire a un futuro marino più responsabile. La sua visione potrebbe ispirare un'intera generazione di leader!

E' andato a Giovanni Acampora il prestigioso Premio Venezia per il Mare 2025, per la sezione "Politica ed Economia" assegnato lo scorso 31 maggio durante la cena di gala del Salone Nautico di Venezia, nella suggestiva cornice dell'Arsenale. Il riconoscimento, istituito nel 1991, viene.

