A Genova servono più di 14mila euro all' anno per mantenere casa

A Genova, mantenere una casa costa oltre 14.000 euro all'anno, una realtà che ci fa riflettere sulle sfide del mercato immobiliare. In un contesto dove gli affitti aumentano e la vita quotidiana si fa sempre più cara, la questione della sostenibilità abitativa diventa cruciale. È il momento di valutare come investire in modo intelligente per garantire un futuro sereno. Scopri quali strategie possono aiutarti a gestire queste spese crescenti!

Di quanto possa costare una casa a Genova abbiamo già parlato in più occasioni, ma quanto costa mantenerla tra mutuo, utenze varie e Tari? La cifra a fine anno è impressionante: nel capoluogo ligure servono più di 14mila euro all'anno, leggermente sotto la media nazionale (15.578)

