A Gaza come in Ruanda o in Cambogia il genocidio non è un discorso da bar o da Tv

Il genocidio, un tema drammatico spesso relegato a discussioni superficiali, è purtroppo attuale come mai. A Gaza, come in Ruanda e Cambogia, il dolore si fa storia. In un'epoca di informazione veloce, la sfida è affrontare questi argomenti con serietà, anziché banalizzarli in chiacchiere da bar. È ora di elevare il dibattito, perché ogni voce conta e ogni opinione può fare la differenza. Non lasciamo che la superficialità vinca.

Noi italiani abbiamo un metodo infallibile per mandare in vacca un argomento serio o, altrettanto spesso, per impedire un dibattito serio su un argomento spinoso. Ed è trasformare il tutto nell'ennesima discussione televisiva da bar, Milan-Inter, Coppia-Bartali, in cui tutti i pareri sono uguali e alla fin fine, proprio come al bar, vince la serata quello che grida più forte o sembra più convinto. Poi finisce la serata a tutti a casa, pronti per la sera dopo. Non è complicato: chiami i soliti "esperti" da strapazzo, quelli che pontificano su tutto e passano più tempo in Tv che in famiglia, e il gioco è fatto.

