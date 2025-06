A fuoco imbarcazione al largo di Procida a bordo diverse persone

Un'imbarcazione da diporto è andata a fuoco al largo di Procida, mettendo in allerta l'intera comunità costiera. Le sei persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo, ma l'incidente solleva interrogativi sulla sicurezza in mare, un tema sempre più rilevante nel contesto dell'aumento del turismo nautico. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale la preparazione e la prudenza in acque affollate, dove ogni minuto conta.

Un'imbarcazione da diporto, con a bordo 6 persone, è andata a fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, 2 giugno. L'incendio è divampato quando la barca di trovava al largo di Procida. Quando le persone a bordo del natante si sono rese conto che si era innescato un incendio e che non era possibile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - A fuoco imbarcazione al largo di Procida, a bordo diverse persone

