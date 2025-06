A Foggia la prima edizione delle Olimpiadi provinciali di Economia Aziendale | in palio sette assegni di studio

Foggia si prepara a diventare il palcoscenico delle giovani menti imprenditoriali con la prima edizione delle Olimpiadi Provinciali di Economia Aziendale. Ben 244 studenti si sfideranno per aggiudicarsi sette prestigiosi assegni di studio. Un’occasione unica per mettere alla prova le proprie capacità e prepararsi a un futuro sempre più competitivo, in un contesto dove l'innovazione e la formazione sono chiave per il successo. Pronti a scoprire chi saranno i nuovi talenti?

Sono 244 gli studenti degli istituti secondari di secondo grado provenienti da tutta la provincia che parteciperanno alla prima edizione delle Olimpiadi Provinciali di Economia Aziendale, promossa e organizzata dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, in sinergia con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Foggia la prima edizione delle Olimpiadi provinciali di Economia Aziendale: in palio sette assegni di studio

Leggi anche A Foggia 'Il sole per tutti', la prima comunità energetica rinnovabile e solidale della Capitanata - A Foggia, il sole per tutti segna una svolta verso la sostenibilità , presentando la prima comunità energetica rinnovabile e solidale della Capitanata.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gli eventi del week-end a Foggia e in provincia: cosa fare sabato 24 e domenica 25 maggio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Foggia la prima edizione delle Olimpiadi provinciali di Economia Aziendale: in palio sette assegni di studio

Da foggiatoday.it: Parteciperanno 244 studenti degli istituti secondari di secondo grado provenienti da tutta la provincia ...

Monti Lattari, al via la prima edizione delle Olimpiadi

Scrive ilmattino.it: Sei comuni coinvolti, 7 discipline, giovani dai 15 ai 25 anni. Si alza il sipario sulla prima edizione delle Olimpiadi dei Monti Lattari. Con l’accensione della fiaccola, cui ha fatto seguito la ...