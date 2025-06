A Fagagna si festeggiano i primi 80 anni della storica società di calcio

A Fagagna si festeggiano ottanta anni di passione calcistica con la storica Pro Fagagna, un traguardo che va oltre il mero sport. In un'epoca in cui il calcio è sempre più business, questa realtà locale ricorda l'importanza del legame comunitario. Il club, fondato nel dopoguerra, ha fatto da palestra di vita per generazioni. Ripristinare quel senso di appartenenza potrebbe essere la chiave per rafforzare i valori sociali in un mondo sempre più frenetico.

Una festa per tante persone: gli 80 anni della Pro Fagagna rappresentano un importante traguardo collettivo. "Quando nasceva la Pro Fagagna questo sodalizio sportivo nell'immediato dopoguerra rappresentò una seconda famiglia per molti ragazzi: è un funzione sociale che va recuperata.

