A difesa della Repubblica al servizio del Paese | Reggio celebra la festa del 2 giugno

Reggio Calabria celebra il 2 giugno con un cerimoniale che risuona di orgoglio nazionale. “A difesa della Repubblica, al servizio del Paese” non è solo un motto, ma un richiamo all’impegno di ogni cittadino verso la comunità. In un momento in cui i valori democratici sono messi alla prova, questa festa diventa un simbolo di unità e resilienza. Scopri come il tricolore continua a ispirare una nuova generazione!

"A difesa della Repubblica, al servizio del Paese", nel segno del claim del manifesto celebrativo, realizzato dal ministero della Difesa, che coglie l'essenza della giornata, si è aperto anche a Reggio Calabria il cerimoniale promosso dalla prefettura per la festa del 2 giugno. Il tricolore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "A difesa della Repubblica, al servizio del Paese": Reggio celebra la festa del 2 giugno

