A che ora è il passaggio delle Frecce Tricolori alla parata del 2 giugno 2025 a Roma | orario

Il 2 giugno 2025, Roma si tingerà di colori in un evento che celebra la nostra Repubblica. Le Frecce Tricolori, simbolo di orgoglio nazionale e abilità acrobatica, sorvoleranno l’Altare della Patria tra le 9 e le 9:15. Un momento da non perdere, non solo per gli appassionati di aviazione, ma per chiunque voglia vivere l’emozione di un’Italia unita nel cielo. Prepara la macchina fotografica!

A che ora è il passaggio delle Frecce Tricolori alla parata del 2 giugno 2025 a Roma? La pattuglia acrobatica italiana, famosa in tutto il mondo, come da tradizione, passerà sull'Altare della Patria intorno alle ore 9-9,15 quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Piazza Venezia per deporre la corona d'alloro con i tre colori della nostra bandiera. Un altro passaggio sarà effettuato, salvo cambiamenti di programma, al termine della parta che partirà intorno alle 9,45-10 in via dei Fori Imperiali.

Leggi anche Sinner "stoppa" l'allenamento a Roma: lo stupore davanti al passaggio delle Frecce Tricolori - Durante una sessione di allenamento al Foro Italico di Roma, Jannik Sinner ha interrotto la sua pratica per ammirare il passaggio delle Frecce Tricolori.

