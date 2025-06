A Cadoneghe gli alunni vanno a scuola di stagionalità

A Cadoneghe, gli alunni scoprono il valore della stagionalità con il progetto “Filiera corta, La spesa in campagna”. In un'epoca di crescente attenzione verso l'alimentazione sostenibile e il chilometro zero, i bambini delle scuole primarie Zanon, Boschetti Alberti e Galileo Galilei imparano a riconoscere i prodotti tipici locali. Un'iniziativa che non solo educa, ma crea anche un legame profondo tra giovani e territorio. Educare al mangiare bene è il primo passo per un

Gli alunni delle scuole primarie Zanon, Boschetti Alberti e Galileo Galilei di Cadoneghe a lezione di prodotti tipici e di stagione nell’ambito del progetto “Filiera corta, La spesa in campagna”, a cura di Cia. «In collaborazione con le insegnanti, abbiamo illustrato loro l’importanza di una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - A Cadoneghe gli alunni vanno a scuola di "stagionalità"

