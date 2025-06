A bordo di Nave Trieste ammiraglia del gruppo anfibio 100% italiana

Scopri l'ammiraglia del gruppo anfibio 100% italiana: la Nave Trieste. Un simbolo di innovazione e forza, rappresenta non solo il nostro orgoglio marittimo, ma anche un passo verso un futuro più sicuro e sostenibile. Mentre il mondo si confronta con sfide globali, la Trieste si distingue come esempio di eccellenza tecnologica e strategica. Non perdere l'occasione di conoscere più da vicino questa meraviglia dei nostri mari!

Lo riporta quotidiano.net: Capo Teulada, 29 mag. (askanews) - E' il fiore all'occhiello della Marina Militare, l'ultimo arrivo; la più grande unità mai costruita dalla cantieristica nazionale, 100% Made in Italy. Benvenuti a bo ...

Come scrive ilmessaggero.it: Varata l'ammiraglia della Marina militare: la nave Trieste, un gigante del mare, ha avuto come madrina la figlia Laura del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Presenti alla a ...

Da lagazzettadelmezzogiorno.it: A bordo del Trieste è presente un completo ospedale ... Il Trieste sarà di base a Taranto, come nave ammiraglia della Terza Divisione di Brindisi.