A Bologna c’è un dolce fatto con le tagliatelle che sta scomparendo

A Bologna, la torta di tagliatelle è un tesoro culinario che rischia di svanire nel silenzio. Mentre i trend gastronomici si affollano sui social, questo dolce tradizionale ricorda il valore delle radici. Scoprire i forni che ancora lo sfornano è un viaggio nel tempo, un modo per riscoprire sapori autentici che ci legano alla nostra storia. Non lasciamo che le meraviglie della tradizione svaniscano nel dimenticatoio!

Certe cose non spariscono di colpo. Svaniscono piano, discretamente, non fanno tendenza. Alla torta di tagliatelle è successo così: senza scandalo o clamore. Ecco i forni che ancora lo preparano.

