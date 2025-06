A 67 anni la scrittrice Lucy Sante racconta la sua transizione le reazioni dell’ex moglie e degli amici i cambiamenti fatti e quelli che non farà

A 67 anni, Lucy Sante si reinventa e racconta la sua transizione in un mondo che evolve rapidamente. La scrittrice statunitense, con origini belghe, ha scoperto una nuova identità grazie a un semplice gioco di fotoritocco. Le reazioni della sua ex moglie e degli amici svelano un panorama emotivo ricco e complesso. Un punto interessante? Sante ci invita a riflettere su come la tecnologia possa influenzare profondamente la nostra percezione di noi stessi.

Quattro anni fa le è bastato giocare con una app di fotoritocco per trovarsi davanti un nuovo mondo. O meglio, una nuova vita. Lucy Sante, nata Luc, scrittrice e critica statunitense settantenne di origine belga, quando si è vista nei vari selfie con una chioma castana fluente e un accenno di trucco dice di essersi sentita “liquefare”. Lo spiega nel memoir Io sono lei, in cui racconta di come la scoperta più o meno consapevole e a lungo repressa della sua vera identità di genere l’abbia scossa a tal punto da decidere di non perdere altro tempo. Sante ha così deciso di iniziare la transizione e di fare coming out, mandando una e-mail ai suoi contatti, ma soprattutto rivelando alla partner Mimi, con cui aveva una relazione stabile da 14 anni, e a Raphael, il figlio dell’ex moglie, la verità. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - A 67 anni la scrittrice Lucy Sante racconta la sua transizione, le reazioni dell’ex moglie e degli amici, i cambiamenti fatti e quelli che (non) farà

Io sono lei, storia della mia transizione: intervista a Lucy Sante. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiamami col mio nome e per sempre. Il memoir della scrittrice Lucy Sante sulla sua transizione

