53ª Festa dei Bisi - Bikers’n Bisi

Il 1° giugno 2025, Peseggia si trasformerà in un palcoscenico vibrante di motori e tradizione con la 53ª Festa dei Bisi. Quest’anno, il gruppo Harley coi FIOI porta il brivido della motocicletta nella celebrazione dei bisi, i protagonisti della cucina veneta. Un connubio inedito che celebra il gusto e la passione per le due ruote! Non perdere l'occasione di vivere un evento che unisce sapori e adrenalina!

Un evento nell’evento! Gli amici del gruppo motociclistico Harley coi FIOI, hanno presentato Bikers’n Bisi, la loro prima manifestazione motociclistica all’interno della storica 53ª Festa dei Bisi (in dialetto veneziano, i bisi sono i piselli). Il 1° giugno 2025, nella piazza di Peseggia di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - 53ª Festa dei Bisi - Bikers’n Bisi

Leggi anche Festa dei Bisi di Baone 2025 - È tempo di Bisi! Baone si prepara a ospitare la 27ª edizione della Festa dei Bisi, dal 16 al 20 maggio 2025.