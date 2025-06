40 kg persi in un anno | l' artista napoletano svela la sua dieta e le nuove buone abitudini alimentari

Peppe Quintale ha trasformato la sua vita, passando da 125 a 85 kg in un solo anno! Ospite di "La volta buona", l'artista napoletano rivela la sua dieta e le nuove abitudini alimentari. In un'epoca in cui il benessere e una vita sana sono al centro dell'attenzione, la sua storia è un esempio lampante di come la determinazione possa portare a risultati straordinari. Scopri i segreti del suo successo e lasciati ispirare!

Da 125 a 85 kg in un anno. Questo il percorso intrapreso da Peppe Quintale con successo. L'artista napoletano, ospite della trasmissione Rai "La volta buona", ha raccontato il suo cambiamento fisico dopo la perdita di 40 kg in 12 mesi. "Io a colazione non ho mai rinunciato ai carboidrati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - 40 kg persi in un anno: l'artista napoletano svela la sua dieta e le nuove buone abitudini alimentari

