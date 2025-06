4 Giugno | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 4 giugno, un giorno ricco di storia e simbolismo! Oggi celebriamo San Quirino, vescovo e martire, la cui figura ci ricorda il valore del sacrificio e della fede. In un'epoca in cui molti cercano risposte spirituali, il suo esempio può ispirarci a riflettere su cosa significhi realmente credere. Non dimentichiamo che siamo a metà anno: è il momento perfetto per valutare i nostri obiettivi e rinnovare le nostre aspirazioni!

Il 4 giugno è il 155° giorno dell'anno, 23ÂŞ settimana. Alla fine dell'anno mancano 210 giorni. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: San Quirino di Siscia, vescovo e martire Etimologia: Quirino, dal latino Quirinus, antica divinitĂ sabino-romana, poi identificata con Romolo.

