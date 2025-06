30 anni fa la Conferenza Mondiale delle Donne di Pechino

Trent'anni fa, Pechino ospitava una storica conferenza che ha segnato un punto di svolta per i diritti delle donne. Oltre 30mila donne da tutto il mondo, unite sotto la pioggia monsonica, hanno alzato la voce per un futuro di uguaglianza. Questo evento ha acceso un movimento globale che continua a far sentire il suo eco oggi, mentre nuove generazioni lottano per i propri diritti e una società più giusta. Quale impatto ha avuto su di te?

H uairou, sobborgo di Pechino, una sessantina di chilometri dalla capitale. Sotto una pioggia torrenziale, perché è piena stagione dei monsoni, il 30 agosto 1995 converge qui, da duecento Paesi del mondo, una marea di oltre 30mila donne che vogliono cambiare la loro condizione e quella di tutte “a partire dai nostri occhi di donna”. Per dieci giorni, alla Conferenza Mondiale delle Donne di Pechino donne di ogni età , religione, colore della pelle, donne dei movimenti pacifisti e per i diritti, femministe, attiviste delle Ong, donne dell’università , della ricerca, dei sindacati, degli enti locali lavoreranno insieme per generare il piano più avanzato mai scritto per la parità di genere, tuttora riferimento per le politiche e le azioni, quando ci sono, di molti Paesi nel mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - 30 anni fa la Conferenza Mondiale delle Donne di Pechino

