25 milioni e va al Milan | ma Tare deve fare in fretta l’Inter è pronta a soffiarlo

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan si prepara a un acquisto da 25 milioni, ma la concorrenza dell'Inter crea tensione. Tare deve agire in fretta per non perdere il suo obiettivo. In un contesto dove ogni secondo conta, la rivalità tra le due squadre milanesi si intensifica, portando il derby non solo sul campo, ma anche nelle trattative. Chi la spunterà? Seguici per scoprire l'evoluzione di questa battaglia!

Tare deve concludere il primo acquisto ma il grande obiettivo può sfumare: anche l’Inter è piombata sul calciatore ed è pronto un Derby di mercato (Ansa Foto) – SerieAnews Una rivoluzione pretende tempo ed anche pazienza. Due status che al momento il Milan non si può permettere, soprattutto dopo quanto accaduto nell’ultima stagione. I rossoneri devono fare presto, devono soprattutto dare una sterzata netta e decisa facendo la voce grossa sul mercato. Un tassello per volta, però. D’altronde una casa si costruisce dalle fondamenta ed i rossoneri in questo campo sembrano voler fare le cose per bene. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - 25 milioni e va al Milan: ma Tare deve fare in fretta, l’Inter è pronta a soffiarlo

Leggi anche CM.com – Milan, Theo Hernandez si allontana dal Real Madrid: pronti 50 milioni per Carreras | Primapagina - Il futuro di Theo Hernandez al Milan si fa incerto, con il Real Madrid in agguato. Secondo Calciomercato.

Approfondimenti da altre fonti

Milan, Tare ha firmato: sarà il nuovo Ds. Ecco lo stipendio del dirigente; Bilancio Milan, rosso di 25 milioni? Ecco le mosse di Tare; Igli Tare al Milan: primo giorno intenso tra trattative e cene strategiche; Tare, ecco il primo guaio: arrivi e trovi un Milan in rosso. Theo a rischio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, scelto il nuovo difensore: Tare all’assalto per chiudere

Da milanlive.it: Il Milan ha deciso di puntare forte su un centrale difensivo della Serie A: Tare farà scattare la negoziazione per assicurarselo.

Mercato Milan, Tare piazza una nuova cessione: si chiude a 25 milioni

Riporta spaziomilan.it: In casa Milan sono in molti pronti a fare le valigie ufficialmente. Il club rossonero attende l’offerta giusta per il giovane talento. Il Milan di Massimiliano Allegri prende forma e la dirigenza ross ...

Milan, rischio rosso di bilancio da 25 milioni: le strategie di Tare per un mercato competitivo

Da notiziemilan.it: Milan, rischio rosso di bilancio da 25 milioni. Tare prepara la strategia per un mercato importante e all’altezza dei sogni dei tifosi. Il Milan si trova ad affrontare una situazione finanziaria compl ...