2 uomini uccisi a coltellate a Bologna

Tragedia a Bologna: due uomini trovati morti in casa, uccisi con un'arma da taglio.

11.40 Due uomini sono stati trovati uccisi in casa con un'arma da taglio a Bologna. Si tratta di due italiani conviventi di 50 e 54 anni, entrambi incensurati. Il 50enne è stato colpito all'addome, mentre il 54enne è stato trovato con un profondo taglio alla gola nell'abitazione del quartiere della Bolognina. La Polizia scientifica è sul posto per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Orrore a Bologna: uccisi due uomini con coltellate alla gola e all'addome

Bologna, due uomini uccisi a coltellate: i cadaveri trovati in casa

Bologna, due uomini trovati uccisi a coltellate in casa: si cerca un terzo coinquilino

