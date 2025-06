2 giugno un tricolore lungo le strade di Chieti per celebrare i 79 anni della Repubblica FOTO

Il 2 giugno a Chieti ha visto un tricolore sventolare con orgoglio, celebrando i 79 anni della Repubblica Italiana. Un evento che non è solo una ricorrenza, ma un richiamo profondo alle radici della nostra democrazia. In un periodo in cui il senso di comunità è più importante che mai, la sfilata ha unito cittadini di tutte le generazioni, rinnovando il legame con la storia e il futuro del nostro paese. Un momento da ricordare!

È stato un 2 giugno speciale quello vissuto oggi a Chieti, in occasione del 79° anniversario della Repubblica Italiana. Un grande tricolore ha sfilato per le vie principali del centro storico, attraversando i luoghi simbolici della memoria cittadina, fino a raggiungere, insieme al corteo delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - 2 giugno, un tricolore lungo le strade di Chieti per celebrare i 79 anni della Repubblica [FOTO]

Leggi anche Festa della Repubblica, il 2 giugno una passeggiata tricolore sulle tracce dei rifugi di guerra - Festeggia la Festa della Repubblica il 2 giugno partecipando alla "Passeggiata Tricolore" a Coriano, un coinvolgente percorso tra strade e vigneti alla scoperta dei rifugi di guerra.

Su questo argomento da altre fonti

Come funziona la parata militare del 2 giugno e come seguirla; Festa della Repubblica 2 giugno 2025: le celebrazioni alla Spezia; Strade chiuse a Roma per le Prove della Parata 2 Giugno; Festa della Repubblica Italiana: eventi a Roma il 2 giugno, quando la parata e le Frecce Tricolori?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

2 giugno, Frecce Tricolori sorvolano Fori Imperiali e Altare Patria

Si legge su askanews.it: Roma, 2 giu. (askanews) – Le Frecce Tricolori hanno sorvolato i Fori Imperiali e l’Altare della Patria per il tradizionale omaggio per la Festa del 2 giugno. Un passaggio accolto dagli applausi del ...

2 Giugno, i paracadutisti della "Folgore" atterrano alla parata con un tricolore gigante

Secondo quotidiano.net: (Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2025 Si è tenuta a Via dei Fori Imperiali la tradizionale parata per la Festa della Repubblica. A conclusione della parata, sei paracadutisti appartenenti al Reparto at ...

La parata del 2 giugno, dal tricolore gigante sul Colosseo ai paracadutisti azzurri

ansa.it scrive: Ottanta vigili del fuoco hanno srotolato una enorme bandiera di 2000 metri quadrati, 50 metri per 40, calandola dalla facciata più alta del Colosseo che farà da sfondo alla parata che comincerà alle 1 ...