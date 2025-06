2 giugno torna l’urlo Decima alla parata militare | il grido del Comsubin davanti al palco istituzionale

Il 2 giugno, l'urlo "Decima" risuonerà di nuovo durante la parata militare, segnando un ritorno al fervore patriottico. Dopo le polemiche del 2023, il Comsubin riporta alla ribalta un simbolo di orgoglio e identità nazionale. Questo gesto non è solo una celebrazione, ma un momento di riflessione sulle tensioni del nostro tempo. In un'epoca in cui la memoria storica è al centro del dibattito, come influenzerà il nostro senso di appartenen

Dopo le accuse e le polemiche del 2023, partite dagli interventi di Roberto Saviano e Michela Murgia, e la decisione di rimanere in silenzio del 2024, quest’anno il Comando Subacquei e Incursori dei Comsubin è tornato a urlare ‘ Decima! ‘ passando davanti al palco istituzionale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 2 giugno, torna l’urlo “Decima” alla parata militare: il grido del Comsubin davanti al palco istituzionale

2 giugno, Mattarella per la Festa della Repubblica. 'L'Italia si muove per la pace'. Torna la parata

Riporta ansa.it: LA DIRETTA DAL QUIRINALE Consueto e spettacolare finale per la parata del 2 giugno: le Frecce tricolori ... dell'evento che torna dopo due anni di stop dovuti all'emergenza Covid.

2 Giugno, torna la parata dopo 2 anni

Lo riporta rainews.it: Dopo due anni di fermo per la pandemia, torna la parata del 2 Giugno, Festa della Repubblica, con il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori. Per la prima volta parteciperanno i rappresentanti ...