Il 2 giugno, la Festa della Repubblica, segna un momento di riflessione e celebrazione per il nostro Paese. Quest’anno, la polizia ha messo in luce un dato significativo: oltre metà dei funzionari è composta da donne. Un segnale forte di un’Italia che evolve, dove la componente femminile si fa portatrice di cambiamento e innovazione. Questo trend verso una greater inclusivity non solo arricchisce le istituzioni, ma offre anche un esempio tangibile di empowerment. Un'occasione da non perdere!

Roma, 2 giu. (askanews) – "La Festa del 2 giugno è un momento importante in cui siamo presenti per raccontare la nostra storia al servizio del Paese. Oggi siamo presenti con un settore comandato da un dirigente superiore donna. È molto presente la componente femminile. Abbiamo una prima compagnia di funzionari in cui più della metà dei colleghi che prenderanno servizio dalla metà di giugno su tutto il territorio nazionale è composto da donne". Lo ha detto ad askanews Eugenia Sepe, primo dirigente della Polizia di Stato, presente alla parata del 2 giugno sui Fori Imperiali. "Successivamente ci sono due compagnie di allievi vice ispettori che all'inizio del prossimo anno raggiungeranno le sedi di servizio – ha aggiunto – e infine una rassegna dei nostri mezzi in dotazione, che utilizziamo per svolgere il nostro servizio sul territorio.

2 giugno, Sepe (Polizia): nostro servizio di prossimità al cittadino

