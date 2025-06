2 giugno Scianelli Aeronautica | difendiamo cieli 365 giorni l’anno

Il 2 giugno non è solo una data sul calendario, ma un momento per celebrare l'impegno costante dell'Aeronautica Militare nella salvaguardia dei nostri cieli. In un'epoca in cui la sicurezza nazionale è più cruciale che mai, il loro lavoro quotidiano è fondamentale: dalla difesa aerea al soccorso in emergenze, fino all'innovativa sorveglianza con droni. Scopri come questi eroi silenziosi proteggono il nostro presente e futuro.

Roma, 2 giu. (askanews) – “La festa del 2 giugno è una occasione per dimostrare quello che l’Aeronautica Militare compie 365 giorni all’anno, ovvero la difesa dei cieli italiani, dell’Alleanza Atlantica, il trasporto sanitario d’urgenza, la ricerca e soccorso in caso di emergenza e calamità e anche la sorveglianza con gli aerei a pilotaggio remoto”. Lo ha detto ad askanews il maggiore Michele Sciannelli, pilota dell’Aeronautica Militare, in occasione della festa del 2 giugno per la Rivista Militare ai Fori Imperiali. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

