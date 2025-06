2 giugno Schifani | Celebriamo i valori della Repubblica la Sicilia presente alla parata con il gonfalone

Il 2 giugno non è solo una data, ma un inno ai valori che ci uniscono come italiani. La Sicilia, con il suo gonfalone, si fa portavoce di questa celebrazione a Roma, testimoniando l'importanza dell'unità in un'epoca di sfide globali. In un momento in cui la democrazia è messa alla prova, ricordare la nostra storia e i principi fondanti diventa fondamentale. UNITEVI per riscoprire insieme il significato di questi valori!

"Il 2 giugno è una giornata profondamente simbolica per tutti gli italiani, un’occasione solenne in cui celebriamo i valori fondanti della nostra Repubblica: la libertà, la democrazia, l’unità e la pace. Anche quest’anno la Regione è presente a Roma, alla tradizionale parata delle forze armate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - 2 giugno, Schifani: "Celebriamo i valori della Repubblica, la Sicilia presente alla parata con il gonfalone"

