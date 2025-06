2 giugno | Sala Giusto il richiamo di Mattarella alla responsabilità

Il richiamo di Mattarella alla responsabilità individuale risuona forte in un'epoca segnata da divisioni e polemiche. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sottolinea l'importanza di rimanere uniti per costruire una coesione sociale più solida. In un momento in cui il dibattito pubblico è acceso e spesso conflittuale, questa chiamata all'azione rappresenta un'opportunità per riflettere sul nostro ruolo nella comunità. È il momento di agire, non solo criticare.

MILANO – E’ “più che giusto” il richiamo fatto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla responsabilità di ciascuno per concorrere alla coesione sociale del Paese, secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Viviamo in una epoca storica in cui la critica da tutti i punti di vista è diffusa però sembra si stia perdendo . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - 2 giugno: Sala, “Giusto il richiamo di Mattarella alla responsabilità”

