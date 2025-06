2 giugno | Nordio al Sacrario Militare di Redipuglia

Il 2 giugno, nella suggestiva cornice del Sacrario Militare di Redipuglia, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha reso omaggio ai Caduti, un gesto simbolico che riflette il sentimento di unità e riconoscenza della nostra nazione. In un periodo in cui si riscopre l'importanza delle tradizioni civiche, la lettura della “Preghiera per la Patria” ha toccato il cuore di tutti, ricordandoci quanto sia fondamentale onorare il passato per costruire un futuro migliore.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al Sacrario Militare di Redipuglia in occasione della Festa della Repubblica. Il guardasigilli, in rappresentanza del governo, ha deposto una corona di alloro in onore ai Caduti. Nell’occasione è stata data lettura della “Preghiera per la Patria” e della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare al Milite Ignoto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 2 giugno: Nordio al Sacrario Militare di Redipuglia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Celebrazione 2 giugno, Nordio al Sacrario militare di Redipuglia; Celebrazioni del 2 giugno, il ministro Nordio a Redipuglia; Milano accoglie 200 nuovi cittadini italiani nel municipio 6 il 2 giugno con evento al parco del Giambellino; Diciotto anni e la costituzione italiana: la consegna simbolica ai neo maggiorenni del comune. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

2 Giugno: Nordio, indipendenza si difende con coraggio e armi

msn.com scrive: "Quando suona la campana a martello della guerra come sta accadendo ora a poche centinaia di chilometri da qui, la dura realtà ci ricorda che l'indipendenza si difende con il coraggio e con le armi. ( ...

2 giugno: Nordio al Sacrario Militare di Redipuglia

Segnala stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al Sacrario Militare di Redipuglia in occasione della Festa della Repubblica. Il ...

"L'indipendenza si difende con il coraggio e con le armi": il ministro Nordio a Redipuglia

Come scrive rainews.it: Il ministro della giustizia alla cerimonia del 2 giugno al Sacrario: "un solo esercito di 'martiri', dal Risorgimento alla Liberazione" ...