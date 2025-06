2 Giugno nella parata torna il grido | Decima! Uno schiaffo a Saviano e alla sinistra dopo la censura del 2024

Il 2 giugno ha risuonato un grido di liberazione: “Decima!”. A distanza di un anno dalla censura che aveva messo in ombra la tradizione, la parata militare ha riacquistato il suo spirito di festa. Un chiaro segnale che la voglia di esprimere orgoglio nazionale supera ogni tentativo di silenzio. In un'epoca in cui la libertà di parola è sotto osservazione, questo momento diventa simbolo di resistenza e unità. Non perdere l’onda di entusiasmo!

Nessuna censura, quest’anno: durante la sfilata militare davanti al palco delle autorità è risuonato quel grido, “Decima!”, che l’anno scorso aveva visto la clamorosa rinuncia all’urlo, da parte dei comandanti, per “evitare strumentalizzazioni politiche”. In quella occasione, lo scorso anno, mentre sfilavano per la Festa della Repubblica, gli incursori del Comsubin (Comando Subacquei e Incursori della Marina Militare) su disposizione dei vertici non era stato pronunciato il tradizionale grido “Decima!” al loro passaggio davanti alle tribune ufficiali. Questa decisione aveva suscitato polemiche e discussioni nel panorama politico e mediatico italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - 2 Giugno, nella parata torna il grido: “Decima!”. Uno schiaffo a Saviano e alla sinistra, dopo la censura del 2024

