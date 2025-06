2 Giugno Morrone Lega | Libertà a rischio da chi semina caos e violenza

Il 2 giugno, il Morroni della Lega lancia un allerta rosso: la libertà in Italia è minacciata da chi semina caos e violenza. In un contesto globale dove la disinformazione dilaga e le ideologie estremiste guadagnano terreno, è fondamentale riflettere e reagire. La Repubblica va difesa non solo con parole, ma con azioni concrete. Chi ama il nostro Paese ha il dovere di alzare la voce contro chi trama nell'ombra.

"E' indispensabile per chi ama, rispetta e onora la Repubblica italiana fermarsi a riflettere sulle minacce che deve affrontare il nostro Paese grazie alle piazze violente, alla propaganda feroce e distruttiva, alle false notizie che circolano più velocemente di quelle vere per sobillare i meno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - 2 Giugno, Morrone (Lega): "Libertà a rischio da chi semina caos e violenza"

Leggi anche Premio Nazionale Pratola, XVI Edizione, il 14 giugno nello splendido scenario dell’Abbazia di S. Spirito al Morrone - Il Premio Nazionale Pratola XVI, il 14 giugno nell’affascinante cornice dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona, celebra talento e cultura.

Se ne parla anche su altri siti

Congresso dei Giovani di Forza Italia, Morrone (Lega) attacca: Per Berlusconi la lealtà degli alleati era un valore imprescindibile; Un gruppo consiliare per LpRa, Lega, Pdf e Ambiente & Animali. Ancisi: Il nostro è un progetto unitario; Jacopo Morrone (Lega) parla di risultato soddisfacente, ma i rappresentanti leghisti sono fuori dal Consiglio comunale; Jacopo Morrone (Lega): Zero eletti? Sono due. Prima o poi vinceremo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

2 giugno, Lega contro Mattarella | Borghi: "Se pensa che la sovranità sia dell'Ue, allora si dimetta"

Lo riporta msn.com: Schlein: "Mai visto attacco diretto a Capo dello Stato il 2 giugno" "Quello della Lega è un attacco diretto al Capo dello Stato. Non si è mai visto il giorno della festa della Repubblica.

Attacco della Lega a Mattarella, Salvini: "Il 2 giugno non si festeggia la sovranità europea"

Riporta lastampa.it: (@borghi_claudio) June 2, 2024 È bufera sull’intervento del Carroccio. «E' gravissimo l'attacco arrivato da un esponente della Lega, forza politica che fa parte della compagine di governo ...

2 giugno: "inclusione" tema della parata militare. Pd: "Nuova polemica Difesa-Lega non fa bene al Paese"

Segnala repubblica.it: "L'inclusione": è questo il tema della parata militare in occasione della Festa del 2 giugno. Lo rende noto il ... la titolare della Difesa alla Lega. "Trenta - twitta Sensi - in un polemico ...