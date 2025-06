2 giugno Meloni | Inaccettabile prof dicano che bersaglieri sono divisivi

Il 2 giugno rappresenta un momento di orgoglio per l'Italia, e le parole della presidente Meloni risuonano forti in un contesto in cui il senso di unità è sempre più messo alla prova. In un’epoca di divisioni, celebrare i bersaglieri come simbolo di valore e unione diventa un gesto fondamentale. La storia non è solo un monumento, ma una fonte di ispirazione per costruire il futuro. Riscopriamo l'orgoglio nazionale!

“È un 2 giugno che come sempre ci deve rendere molto orgogliosi di quello che siamo. Noi non celebriamo questa festa semplicemente come se fosse un fatto museale, noi celebriamo questa festa per ricordarci che quello che abbiamo qualcuno lo ha costruito”.Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando ai Fori Imperiali per la Rivista Militare in occasione della Festa della Repubblica. “Lo dico – aggiunge – anche in riferimento al fatto che considero francamente inaccettabile che dei professori che insegnano nelle scuole ci dicano che i bersaglieri sono divisivi. È grazie anche ai bersaglieri se noi abbiamo una nazione, è grazie alle forze armate, è grazie a tutti quelli che si sono sacrificati per costruirla, e forse questo dovremmo insegnare ai nostri giovani”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 2 giugno, Meloni: “Inaccettabile prof dicano che bersaglieri sono divisivi”

