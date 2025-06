2 Giugno Meloni | Celebrare l’Italia è onorare chi ha dato vita per difenderla

Il 2 giugno, Giorgia Meloni ci invita a riflettere sull’essenza dell’Italia: un popolo che si rialza e celebra la propria identità. In un periodo di divisioni globali, il richiamo alla libertà e all’unità risuona forte. La Festa della Repubblica non è solo un ricordo, ma un invito a onorare chi ha sacrificato tutto per la nostra libertà. Oggi più che mai, riscopriamo il valore della nostra storia e del nostro futuro comune.

Per la Festa della Repubblica la premier, Giorgia Meloni, scrive: “Il 2 giugno celebriamo la nascita della nostra Repubblica. Un giorno che ci ricorda chi siamo: un popolo fiero, capace di rialzarsi dopo le prove più dure, tenendo saldi i valori della libertà, dell’unità e dell’identità nazionale”. “Onorare hi ha dato la vita per difendere l’Italia”. La presidente del Consiglio lo scrive sui suoi canali social, aggiungendo: “Celebrare l’Italia oggi significa onorare chi ha dato la vita per difenderla, e chi ogni giorno la serve con coraggio, dedizione e silenzioso orgoglio. Essere italiani vuol dire appartenere a qualcosa di grande, che va difeso, amato, trasmesso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 2 Giugno, Meloni: “Celebrare l’Italia è onorare chi ha dato vita per difenderla”

Leggi anche Referendum 8-9 giugno: critiche alla campagna di astensione del governo Meloni - Il referendum dell'8 e 9 giugno solleva preoccupazioni in merito alla campagna di astensione promossa dal governo Meloni.

Se ne parla anche su altri siti

2 giugno, Giorgia Meloni: Onorare chi ha dato vita per difendere l'Italia; 2 giugno 2025, tutti gli eventi in programma per la Festa della Repubblica; L'arrivo di Meloni, Tajani e Giuli con le mogli: al Quirinale il concerto per la Festa della Repubblica. Poi brindisi ai Giardini; La festa del 2 giugno non può essere di parte. 🔗Cosa riportano altre fonti

2 giugno, Giorgia Meloni: "Onorare chi ha dato vita per difendere l'Italia"

Come scrive msn.com: "Il 2 giugno celebriamo la nascita della nostra Repubblica. Un giorno che ci ricorda chi siamo: un popolo fiero, capace di rialzarsi dopo le prove più dure, tenendo saldi i valori della libertà, dell' ...

2 giugno, Meloni: “Celebrare l’Italia è onorare chi ha dato vita per difenderla”

Segnala repubblica.it: In mattinata la deposizione della corona d’allora sulla tomba del milite ignoto, poi la parata militare ai Fori Imperiali con le più alte cariche dello Stato ...

Meloni celebra il 2 giugno: "Onorare chi ha dato la vita per l'Italia"

Lo riporta msn.com: Il messaggio del presidente del Consiglio per la Festa della Repubblica: "Siamo un popolo fiero, capace di rialzarsi dopo le prove più dure". Il Capo dello Stato: "Attuare gli ideali costituzionali" ...