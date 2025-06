2 giugno Meloni | Celebrare l’Italia è onorare chi ha dato la vita per difenderla

Il 2 giugno è un giorno di celebrazione e riflessione: la Festa della Repubblica ci ricorda il sacrificio di chi ha difeso la nostra libertà. Il presidente Mattarella, con la sua cerimonia solenne, ha sottolineato l'importanza della memoria collettiva in un periodo in cui i valori democratici sono messi alla prova. Le Frecce Tricolori che solcano il cielo simboleggiano l'unità del nostro paese. Un invito a guardare al futuro con orgoglio e responsabilità!

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del milite ignoto all'altare della patria per la 79ª festa della Repubblica. La deposizione è avvenuta in perfetta concomitanza con il secondo passaggio delle Frecce Tricolori sopra al monumento. Dietro al presidente le più' alte cariche, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana, la premier Giorgia Meloni, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, e il ministro della Difesa Guido Crosetto. E la premier Giorgia Meloni con un messaggio sui social ha voluto ricordare il valore di questa festa del 2 Giugno: "''Il 2 giugno celebriamo la nascita della nostra Repubblica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 2 giugno, Meloni: "Celebrare l’Italia è onorare chi ha dato la vita per difenderla"

