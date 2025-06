2 giugno Mattarella | Valori Costituzione sono base dell’azione delle forze armate

Il 2 giugno, Sergio Mattarella celebra la Repubblica e i suoi valori fondanti, sottolineando il legame indissolubile tra la Costituzione e l'operato delle Forze Armate. In un'epoca in cui i principi democratici sono messi alla prova, il richiamo all'unità e alla memoria collettiva è più che mai attuale. Un momento che ci invita a riflettere sull'importanza di difendere e promuovere i diritti e le libertà conquistati. Un gesto simbolico che ci unisce

Per il 2 giugno, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 79esimo anniversario della Repubblica, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato con Bandiera e Banda. Mattarella ha quindi deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto. Al termine, le Frecce Tricolori hanno sorvolato Piazza Venezia dove erano presenti assieme a Mattarella i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la premier Giorgia Meloni e il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. 🔗 Leggi su Lapresse.it